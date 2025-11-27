L'Europe boursière flirte avec l'équilibre après la BCE, le CAC 40 proche des 8100 points

(AOF) - Avec la fermeture de Wall Street ce jeudi en raison de Thanksgiving, les marchés européens ont clôturé proches de l'équilibre, dans un contexte d’anticipations de baisse des taux aux Etats-Unis en décembre. Selon le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE, une baisse des taux n'est pas à l'ordre du jour. Côté valeurs, Trigano a fini largement à la première place du SBF 120. Le marché a salué ses perspectives pour 2026. Enregistrant une troisième séance de suite dans le vert, le CAC 40 a grappillé 0,04% à 8099,47 points. L'Eurostoxx 50 a cédé 0,01% à 5654 points.

En Europe, Puma (+18,49% à 20,15 euros) a bondi à Francfort alors que le fabricant chinois de vêtements de sport Anta Sports Products, ferait partie des entreprises qui envisagent une éventuelle acquisition de la marque allemande, rapporte Bloomberg. Cette société cotée à la bourse de Hong Kong, travaille avec un conseiller pour évaluer une offre d'achat de l'équipementier européen. Elle pourrait s'associer à une société de capital-investissement dans le cas où elle décide donner suite à cette offre, selon l'agence de presse citant des sources proches du dossier.

A Paris, Trigano (+15,97%, à 171,40 euros) a signé la meilleure performance du SBF 120 après avoir publié, sans grande surprise, des résultats annuels en baisse mais globalement conformes aux attentes des analystes. Le marché apprécie également les perspectives pour 2026. Lors de son exercice 2024-2025, le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs a vu son résultat opérationnel courant (ROC) reculer de 32,9%, à 335,9 millions d'euros, soit une marge de 9,2% sur un chiffre d'affaires, déjà connu, de 3,66 milliards d'euros (-6,8%).

Rémy Cointreau (+3,93% à 39,62 euros) a enregistré une des plus fortes progressions du SBF 120 après la publication ce matin de résultats moins pires que prévu au premier semestre de son exercice 2025/2026. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 108,7 millions d'euros, en baisse de 13,6% en organique contre un recul anticipé de 17,4%. Il s'est replié en raison d'une baisse des revenus et de la marge brute liée aux droits de douane additionnels et à un effet mix-prix défavorable. Déjà connu, le chiffre d'affaires a reculé de 8,3% en données publiées, à 489,6 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

La masse monétaire M3 dans la zone euro a enregistré une croissance de 2,8% en rythme annuel en octobre. Elle est en ligne avec les attentes des économistes. Elle est ressortie à 2,8% en septembre. M3 est un indicateur utilisé par la Banque centrale européenne pour anticiper l'évolution de l'inflation.

En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -14,2 en novembre. Il est en ligne avec les anticipations des économistes. Il était ressorti à -14,2 en octobre.

Selon le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE publié ce jeudi, une baisse des taux n'est pas à l'ordre du jour. "L'opinion global qui a été exprimé est que le cycle de baisse des taux était terminé, car les perspectives favorables actuelles devraient se maintenir, à moins que des risques ne se matérialisent", lit-on dans ce compte rendu. Fin octobre, le Conseil des gouverneurs avait décidé de laisser inchangés les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE, jugeant que l'inflation reste proche de l'objectif de 2% à moyen terme.

Sur le marché des devises, l'euro gagne 0,02% à 1,1599 dollar.