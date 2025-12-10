L’Europe boursière figée avant le verdict de la Fed

(AOF) - Dans le rouge à la mi-séance, les marchés actions européens ne sont pas parvenus à inverser la vapeur. Seul le footsie britannique s’en est sorti ce mercredi. Le CAC 40 a reculé de 0,37% à 8022,69 points et l’EuroStoxx 50 de 0,25% à 5703 points. De l’autre côté de l’Atlantique, à quelques heures de la décision de la Fed, les indices américains sont bien orientés avec un Dow Jones en progression de 0,49% vers 17h45.

Les principales bourses européennes ont les yeux rivés sur la Fed qui doit livrer en début de soirée sa dernière décision de l'année 2025. Si la perspective d'une baisse des taux directeurs de 25 points de base semble bel et bien actée, l'incertitude demeure quant à l'orientation future de la politique monétaire américaine.

En termes de discours, estime Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, la Fed devrait maintenir une position relativement neutre, en évitant toute indication spécifique sur la trajectoire future de la politique monétaire. "Malgré des surprises positives concernant les données privées, la Fed reste dans le flou, faute d'informations claires sur l'état réel de l'inflation ou du marché du travail aux États-Unis en raison de l'absence des données clés du Bureau of Labor Statistics pour octobre", conclut -il.

Quelques heures avant la décision de la Fed, la Banque du Canada a, sans surprise, maintenu inchangé son principal taux directeur à 2,25%. Elle a déjà assoupli sa politique monétaire de 100 points de base cette année.

Pour clore le chapitre des banques centrales, la Banque nationale suisse rendra son verdict monétaire demain matin.

Au rayon des valeurs, Medincell a brillé à la faveur de ses comptes semestriels en nette amélioration. De son côté, M6 a dévissé après avoir subi une dégradation de recommandation de JP Morgan, qui est passé de Neutre à Sous-pondérer, avec un objectif de cours réduit de 15,10 à 13 euros.