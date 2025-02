L'Europe boursière fait face à une inflation américaine plus forte que prévu

(AOF) - Les Bourses européennes ont résisté à l'annonce d'une augmentation plus marquée que prévu des prix à la consommation en janvier aux Etats-Unis. Le CAC 40 a gagné 0,17% à 8042 points tandis que l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,29% à 5406 points. En revanche, cette statistique a été mal accueillie de l'autre côté de l'Atlantique, avec un Dow Jones en contraction de 0,97%, vers 17h45.

La publication des données américaines sur l'inflation américaine en janvier était particulièrement attendue par les investisseurs ce mercredi.

Les prix à la consommation outre-Atlantique ont accéléré en janvier aussi bien en rythme mensuel qu'annuel. Sur un mois, l'indice CPI a progressé de 0,5% en janvier, contre 0,3% et après 0,4% en décembre. Sur un an, il est ressorti à 3% en contre +2,9% de consensus et +2,9% en décembre.

" C'est la 9ème fois sur les 10 dernières années que l'inflation sort au-dessus des attentes en janvier ", tient à préciser Bastien Drut. "Cette fois-ci, la remontée de l'inflation sous-jacente s'explique en quasi-totalité par la composante " transport ". Un argument de plus de prendre son temps pour la Fed", poursuit le responsable de la stratégie et des études économiques au sein de CPR AM.

Trois membres du CAC 40 sous les projecteurs demain

L'inflation allemande, les prix à la production aux Etats-Unis et l'évolution de l'économie britannique sur les trois derniers mois de l'année passée garniront l'agenda macroéconomique de demain.

Cette séance de jeudi sera également rythmée par les résultats annuels de trois pensionnaires de l'indice CAC 40 : Legrand, Unibail-Rodamco-Westfield et Orange.

Ce mercredi, Carmila s'est illustrée, la foncière de galeries commerciales prévoyant une nouvelle progression de son résultat récurrent net par action en 2025.

De son côté, L'Oréal a terminé en zone rouge après une dégradation de recommandation de Morgan Stanley sur le titre de "Surpondérer" à "Pondération en ligne".

Carrefour a fini également en baisse alors que le distributeur cible le contrôle à 100% de sa

Carrefour a fini également en baisse alors que le distributeur cible le contrôle à 100% de sa filiale brésilienne.