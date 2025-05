L'Europe boursière en territoire positif ; Nouveau record pour le Dax

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent dans le vert, rassurés par l'accord commercial entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni et l’espoir d’une détente plus globale sur le front de la guerre douanière. Cet accord prévoit une baisse des droits de douane britanniques sur les produits américains, à 1,8% contre 5,1%. Ce matin, le Dax a atteint un nouveau plus haut en séance en dépassant les 23500 points. L'indice allemand progresse vers 12h de 0,55% à 23482 points. De son côté, le CAC 40 se dirige vers une deuxième séance de suite en hausse et gagne 0,76% à 7752 points.

En Europe, IAG s'adjuge 1,93% à 295,90 pence à la bourse londonienne après une solide performance trimestrielle. Le propriétaire des compagnies aériennes British Airways, Iberia ou encore Vueling a dégagé, au premier trimestre, un bénéfice net ajusté de 176 millions d'euros, contre une perte de 4 millions d'euros un an plus tôt. Ses revenus ont progressé de 9,6 %, à 7,044 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation, avant éléments exceptionnels, est passé de 68 à 198 millions d'euros grâce à la forte hausse des revenus et la baisse du prix du carburant qui ont compensé la progression des coûts.

A Paris, à rebours d'un marché en hausse, Société Générale (-0,58% à 46,29 euros) accuse la troisième plus forte baisse de l'indice CAC 40, pénalisée par une note d'UBS qui a dégradé sa recommandation sur le titre à "Neutre" contre "Acheter" auparavant. L'objectif de cours est, lui, relevé de 44 à 48 euros. "En raison d'un environnement macro et politique incertain à court terme, nous considérons que la valorisation de Société Générale est juste à court terme", justifie la banque suisse.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions, Renault Group (+1,26% à 47,24 euros) a confié à un prestataire de services d’investissement (PSI) un mandat portant sur l’acquisition d’un nombre maximum de 1 500 000 actions Renault, en fonction des conditions de marché, sur une période débutant le 9 mai et pouvant s’étendre jusqu’au 23 mai 2025.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Vers 12h, l'euro gagne 0,17% à 1,1248 dollar.