L'Europe boursière en repli après une pluie de résultats
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 18:01
De l'autre côté de l'Atlantique, le rouge domine également les débats sur la place new-yorkaise. Vers 17h45, le Dow Jones se replie de 0,49% et le Nasdaq de 0,13%. Au chapitre des valeurs, Orange ( 7,46%) a flambé en tête de l'indice phare de la place parisienne, le dévoilement de son nouveau plan stratégique 2026-2028 ayant été applaudi par les investisseurs.
A contrario, Airbus (-6,75%) a nettement dévissé, les perspectives du constructeur aéronautique ayant été froidement accueillis malgré une année record en 2025.
Deux fortes variations également au sein de l'indice SBF 120. Air France-KLM ( 11,75%) s'est envolé dans le sillage de sa publication annuelle. La compagnie aérienne a dégagé un résultat net de 1,75 milliard d'euros en 2025, contre 489 MEUR en 2024, soit un bénéfice qui a plus que triplé en l'espace de douze mois.
A l'autre bout du spectre émarge Eramet (-23,68%), pénalisé en raison de sa performance décevante sur l'exercice 2025. L'Ebitda ajusté a diminué de 54% à 372 millions d'euros sur un an. "Un impact prix et un taux de change défavorable (- 285 MEUR au niveau groupe) a pesé très fortement sur le manganèse", souligne la société pour expliquer cette forte baisse.
FDJ United ( 8,23%) et Covivio ( 5,39%) ont vécu une séance beaucoup plus paisible que Emeis (-11,68%) et Nexans (-7,25%).
En Europe, Nestlé ( 3,86%) a brillé à la Bourse de Zurich après l'annonce d'une mise à jour stratégique prévoyant la cession de ses activités dans les glaces et la déconsolidation de ses eaux minérales.
Plusieurs statistiques à digérer
Les intervenants ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui se sont élevées à 206 000 unités la semaine dernière, contre 223 000 attendues et après 229 000 la semaine précédente. A 206 000, elles sont à leur plus bas niveau depuis près d'un mois.
En décembre, le déficit de la balance commerciale s'est nettement creusé. Il s'est installé à 70,30 MdsUSD en décembre, contre une prévision à 55,50 MdsUSD et un précédent à 53 MdsUSD en novembre. A 70,3 milliards de dollars, il s'agit du déficit commercial mensuel le plus important pour les Etats-Unis depuis le mois de juillet 2025.
Par ailleurs, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 16,3 en février, contre un consensus de 6,5, après 12,6 en janvier. Il remonte à son plus haut niveau depuis le mois de septembre 2025.
Les investisseurs scruteront demain avec grand intérêt l'indice PCE (l'indice des prix à la consommation des ménages), mesure privilégiée de la Fed qui rendra sa prochaine décision de politique monétaire le 18 mars.
Au chapitre géopolitique, Donald Trump entretient toujours le mystère au sujet d'une intervention américaine en Iran. Il a tenu ces propos : "nous devrons peut-être aller plus loin, ou peut-être pas, nous allons peut-être conclure un accord. Vous le saurez probablement dans les dix prochains jours", a déclaré le locataire de la Maison Blanche lors d'un discours à Washington.
Dans ce contexte, le cours de l'or noir s'adjuge près de 2% et l'euro cède 0,19% à 1,1765 dollar.
