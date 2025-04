L'Europe boursière en hausse avant des statistiques clés

(AOF) - Les marchés européens sont orientés à la hausse pour la dernière séance du mois d'avril avant la fermeture des marchés demain pour cause de 1er mai. Les investisseurs sont toujours focalisés sur les résultats d'entreprise sans oublier les nombreux indicateurs du jour. L'inflation en Allemagne et l'enquête ADP sur l'emploi aux Etats-Unis seront notamment scrutés en début d'après-midi. Côté valeurs, Crédit Agricole connaît des turbulences après ses résultats trimestriels tout comme TotalEnergies. Le CAC 40 s'adjuge 0,59% à 7600 points et l'EuroStoxx 50 progresse de 0,20% à 5172 points.

En Europe, après General Motors mardi, Stellantis (+1,70 % à 8,448) et Mercedes-Benz (-0,87 % à 53,47 euros) ont décidé d'abandonner leurs objectifs financiers annuels. La raison est la même pour les trois grands groupes automobiles : la guerre commerciale. Le secteur automobile est certainement le plus touché par l'augmentation des droits de douane imposés par les États-Unis sur les marchandises entrant sur son territoire, et dans le secteur, les constructeurs sont en bout de chaîne.

A Paris, Société Générale confirme son regain de santé pour le troisième trimestre d’affilée. En forte hausse ce matin, l’action de la banque cède désormais 0,23% à 43,85 euros après avoir connu un début d’année meilleur que prévu à ses métiers actions et à la banque de détail en France. Slawomir Krupa, directeur général du groupe, a déclaré : " Nos résultats du 1er trimestre sont au-dessus de nos cibles annuelles, ce qui nous positionne favorablement pour les atteindre, grâce à notre discipline d'exécution et notre gestion des risques prudente et rigoureuse. "

Viridien (+10,12% à 51,07 euros) culmine en tête du SBF 120 après avoir déclaré un Ebitda ajusté de 143 millions de dollars, en hausse de 35% et un chiffre d'affaires de 301 millions de dollars, en croissance de 10% au premier trimestre 2025. "Nos résultats confirment la solide performance de nos activités, avec des succès commerciaux, une forte rentabilité et une génération de trésorerie pleinement alignée avec nos ambitions à long terme", indique le groupe. En supposant des fluctuations modérées du marché pétrolier, il prévoit d'atteindre un objectif de génération de cash flow net d'environ 100 millions de dollars pour l'année.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, les prix à la consommation augmenteraient de 0,8 % en avril 2025 en rythme annuel, comme en mars, selon une première estimation de l'Insee. Les économistes anticipaient en moyenne un ralentissement à 0,6%. " La baisse des prix de l'énergie qui s'accentuerait serait en partie compensée par la remontée des prix de l'alimentation. Les prix des services et des produits manufacturés évolueraient au même rythme que le mois dernier ", a expliqué l'institut de statistiques.

Conformément aux prévisions, le Produit intérieur brut de la France a augmenté de 0,1 % au premier trimestre selon des données préliminaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques, après avoir baissé de 0,1 % sur les trois derniers mois de l'année 2024, par contrecoup des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Ce rebond de la croissance s'explique par les variations de stocks, qui ont contribué à hauteur de 0,5 point à la croissance.

L'Allemagne a enregistré une hausse de 0,2% de son PIB au premier trimestre, pour la première estimation, conformément aux prévisions, après un recul de 0,2% lors du trimestre précédent. En rythme annuel, le PIB se replie de 0,2%, comme attendu.

Au cours du premier trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,3% dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du quatrième trimestre 2024, le PIB avait augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE.

L'inflation en avril en Allemagne sera connue à 14 heures, suivie de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis en avril à 14h15.

Toujours aux Etats-Unis, la première estimation du PIB au premier trimestre, mais aussi les revenus, la consommation des ménages et l'indice des prix PCE en mars seront dévoilés à 14h30.

L'indice des directeurs d'achat pour la région de Chicago en avril sera publié à 15h45 et les promesses de ventes de logements en mars à 16 heures.

Vers 12h10, l'euro cède 0,17% à 1,1368 dollar.