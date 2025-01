L'Europe boursière dans le vert sur fond de l'intervention de Trump à Davos

De son côté, Interparfums a décliné malgré avoir atteint ses objectifs sur l'ensemble de l'année 2024 avec un chiffre d'affaires de 880,5 millions d'euros, en hausse de 10,3% sur un an.

Stellantis a cédé du terrain après avoir annoncé un renforcement de ses investissements outre-Atlantique. Selon une information du "Financial Times" non confirmée par le groupe, le montant des investissements atteindrait 5 milliards de dollars. Ces projets sont annoncés après que le patron John Elkann a rencontré il y a deux jours le nouveau locataire de la Maison Blanche Donald Trump.

Selon Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM, plusieurs éléments laissent penser que la négociation sera privilégiée dans la bataille commerciale avec la Chine : d'un projet initial de hausse de 60 points sur les importations de produits chinois, Trump est passé à une hausse de 10 points (déclarations de fin novembre). Le gérant souligne la présence du vice-président chinois le jour de son investiture alors que de nombreux autres chefs d'Etat n'étaient pas invités.

Depuis son investiture en début de semaine, le nouveau locataire de la Maison Blanche menace d'imposer des droits de douane élevés à l'Union européenne, à la Chine, au Mexique et au Canada.

Il a notamment demandé à l'Arabie Saoudite et à l'Opep de baisser le coût du pétrole. "Si le prix était plus bas, la guerre en Ukraine serait aussitôt terminé", a estimé le président américain.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.