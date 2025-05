L'Europe boursière dans le vert pour terminer la semaine

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en territoire positif cette dernière séance de la semaine, sur fond d'apaisement des tensions commerciales. Enregistrant une deuxième séance consécutive dans le vert, l'indice CAC 40 a gagné 0,42% à 7886,69 points. L'indice phare de la place parisienne a porté ses gains sur la semaine à 1,85%. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,18% à 5421,64 points. A Wall Street, les indices américains sont proches de l'équilibre. Le Dow Jones avance légèrement de 0,03% vers 17h45.

En début de semaine, les marchés européens avaient terminé dans le vert grâce à une nette baisse des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. La rencontre à Genève entre Chinois et Américains avait débouché sur une réduction des droits de douane plus importante qu'anticipé par les investisseurs.

Depuis le 14 mai dernier et pour une durée de 90 jours, les États-Unis ont réduit leurs droits de douane sur les produits chinois de 145% à 30%. De son côté, la Chine a abaissé ses droits de douane sur les produits américains de 125% à 10%.

Après l'accord trouvé entre les Etats-Unis et la Chine, les investisseurs surveillent dorénavant le prochain signe d'une nouvelle détente sur le dossier des droits de douane.

Par ailleurs, la première session de négociations entre Russes et Ukrainiens depuis mars 2022 s'est achevée ce vendredi à Istanbul sans grande avancée.

Aux Etats-Unis, les nombreuses statistiques d'hier ont confirmé l'affaiblissement de l'économie, à commencer par la très importante consommation des ménages. Les ventes au détail ont augmenté de 0,1% en avril contre un consensus de 0,3% après une hausse de 0,8% en mars. La production industrielle américaine est ressortie stable en avril après une baisse de 0,3% en mars. Elle était anticipée en hausse de 0,2%.

Le moral des ménages américains s'est dégradé de manière inattendue en mai, l'indice de l'université du Michigan sur la confiance des consommateurs étant ressorti à 50,8 contre 52,2 en avril. Il était attendu à 53,1.

Côté valeurs, à Paris, Alstom, en hausse en cours de séance, a terminé en repli : l'équipementier aéronautique s'apprête à tourner une page. Ce matin, le conseil d'administration du groupe a pris acte de la décision du départ en 2027 de son actuel directeur général Henri Poupart-Lafarge.

En outre, l'opérateur européen de satellites Eutelsat a affiché la plus forte baisse du marché SRD après avoir fait état d'un recul de ses revenus au troisième trimestre de son exercice décalé 2024-2025.

A l'inverse, Richemont a bondi et fini dans le fauteuil de leader au sein de l'indice SMI à la faveur d'une nette amélioration de ses ventes et de ses bénéfices sur l'exercice 2024/2025, galvanisée par sa division joaillerie.