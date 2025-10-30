L'Europe boursière dans le rouge après une salve de résultats ; la BCE en ligne de mire

(AOF) - Les marchés européens évoluent en territoire négatif, happés par une avalanche de résultats. Alors que le patron de la Fed a indiqué qu'une nouvelle baisse de taux en décembre est "loin" d'être acquise, les investisseurs vont scruter la décision de la BCE. Tôt ce matin, la Banque du Japon a laissé ses taux d'intérêt inchangés. Cette actualité chargée s'ajoute à la rencontre entre Trump et Xi Jinping scellant une trêve dans leur guerre commerciale. Stellantis et Rémy Cointreau sont sous pression à l'inverse d'Airbus. Le CAC 40 cède 0,71% à 8142 points et l'EuroStoxx 50 0,36% à 5685 points.

En Europe, WPP dévisse de 12,20% à 316,60 pence, sur la place londonienne dans le sillage d'un nouvel avertissement après celui déjà lancé le 9 juillet dernier. Le groupe a touché ce matin son plus bas historique en Bourse depuis octobre 2008. Dans son sillage, à Paris, Publicis recule de 1,92%, à 85,66 euros. Au troisième trimestre, le groupe publicitaire britannique a essuyé un repli plus important que prévu de son chiffres d'affaires (-5,9%), à 3,26 milliards de livres sterling, après avoir été pénalisé par une forte baisse de performance de son agence phare, WPP Media.

A Paris, Stellantis (-5,03%, à 9,213 euros) est délaissé après la publication d’un chiffre d’affaires pourtant en très nette amélioration. Sur la période de juillet à septembre, le constructeur automobile multi-marques a généré 37,2 milliards d’euros de revenus nets, en hausse de 13% par rapport au troisième trimestre 2024. La réaction négative du titre est liée au fait que cette annonce n’est pas une grande surprise. Que ce soit chez RBC Capital, Oddo BHF ou Jefferies, les analystes évoquent un chiffre d’affaires globalement conforme aux attentes.

Rémy Cointreau (-7,37% à 43,48 euros) ferme la marche de l'indice SBF 120 après avoir réduit ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel. Le groupe a publié une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires de 11% à 268,8 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre, contre 316,7 millions d'euros un an plus tôt et un consensus de 273,3 millions. Le groupe anticipe désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 0 et 4% contre 4 à 6% précédemment. L'objectif de résultat opérationnel courant (ROC) pour 2025/26 a lui aussi été réduit après un relèvement fin août. Rémy Cointreau anticipe désormais un repli de 11 à 15% contre une croissance autour de 5% précédemment.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En septembre, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,3%, stable par rapport aux taux enregistrés en août 2025 et en septembre 2024. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 6% en septembre 2025, également stable par rapport au taux enregistré en août 2025 et en hausse par rapport au taux de 5,9% enregistré en septembre 2024. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Au cours du troisième trimestre, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du deuxième trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE.

En Allemagne, le taux de chômage s'élève à 6,3% en octobre, conformément aux prévisions, après 6,3% en septembre.

Le PIB en France accélère au troisième trimestre 2025 : il progresse de 0,5 %, après +0,3 % au trimestre précédent, indique l'Insee. Les analystes tablaient sur une hausse de 0,2%.

En septembre, les dépenses de consommation des ménages en biens en France augmentent de nouveau sur un mois (+0,3 % en volume, après +0,2 % en août 2025 – données révisées), fait savoir l'Insee. La consommation d'énergie repart à la hausse (+0,5 %, après -0,1 %), comme la consommation alimentaire (+0,2 % après -0,1 %), tandis que la consommation de biens fabriqués ralentit (+0,3 %, après +0,5 %).

L'inflation en octobre en Allemagne sera publiée à 14h00.

La décision de politique monétaire de la BCE sera rendue à 14h15.

Aux Etats-Unis, les stocks de gaz naturel seront annoncés à 15h30

A la mi-séance, l'euro progresse de 0,09% à 1,16165 dollar.