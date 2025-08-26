L'Europe boursière dans l'impasse ; les valeurs bancaires en souffrance

(AOF) - Les marchés actions européens ont poursuivi leur mouvement baissier. La place parisienne a nettement sous performé en raison du risque politique. Dans ce contexte, le secteur bancaire a particulièrement souffert ce mardi, Société Générale dévissant de près de 7% et fermant la marche de l'indice CAC 40 qui a reculé de 1,70% à 7709 points. L'EuroStoxx 50 s'est pour sa part replié de 1,04% à 5387 points. Le spread franco-allemand s'élève à 77 points de base. Il était de 81 points de base fin juin 2024, atteint en réaction à la dissolution surprise de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron.

A Francfort, Puma a reculé de 5,06% à 20,63 euros sur la place de Francfort après avoir vécu hier une séance en fanfare (+15,96%). L'équipementier sportif fait, selon Bloomberg, l'objet de spéculations autour d'un désengagement de la famille Pinault qui détient 28,7% dans le groupe allemand, via sa holding Artemis. La famille étudie différente pistes et serait déjà entrée en contact avec des possibles acheteurs de ses parts comme les groupes d'articles sportifs chinois Li Ning et Anta Sports mais aussi des groupes américains et des fonds souverains au Moyen-Orient.

Le scénario est bien rodé – il était déjà à l’oeuvre en 2024 – la crise politique à Paris entraîne une augmentation du spread entre la France et l’Allemagne et celle-ci provoque une chute des valeurs bancaires. Société Générale (-6,84% à 52 euros), BNP Paribas (-4,23% à 77,03 euros) et Crédit Agricole (-5,44% à 15,65 euros) ont accusé l'une des plus fortes baisses du CAC 40. Le secteur bancaire est fortement pénalisé par l'augmentation du risque politique français car il constitue le coeur de l'économie du pays. Autre valeur financière perdant pied, Axa a cédé 4,03% à 39,31 euros.

Freelance.com (-0,46% à 2,17 euros) a dévoilé son chiffre d'affaires du premier semestre 2025 qui ressort en croissance de 3% à 530,1 millions d'euros. Il a reculé de 3% en données comparables. Sur le périmètre France, il s'établit à 388,4 millions d'euros, en hausse de 2%, et sur le périmètre international, à 141,7 millions d'euros, en amélioration de 4%. En organique, l'activité a reculé de 5% en France et progressé de 6% à l'international.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En août 2025, la confiance des ménages en France se replie légèrement, après trois mois de stabilité. À 87, l'indicateur qui la synthétise diminue d'un point et atteint son plus bas niveau depuis octobre 2023. Il demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024). En août 2025, l'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle future se dégrade légèrement. Après trois mois de stabilité, le solde d'opinion associé perd deux points, atteignant son plus bas niveau depuis septembre 2023. Il s'écarte encore de sa moyenne de longue période.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a reculé de 1,3 points à 97,4 en août et était attendu à 96,4. L'indice de la situation actuelle, qui repose sur l'évaluation par les consommateurs des conditions actuelles pour les affaires et le marché du travail, a reculé de 1,6 point pour s'établir à 131,2. L'indice des attentes, qui repose sur les perspectives à court terme des consommateurs en matière de revenus, de conjoncture économique et de conditions du marché du travail, a reculé de 1,2 point pour s'établir à 74,8.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 2,1% en juin en rythme annuel, en ligne avec les attentes. Il avait connu une croissance de 2,8% en mai.

Les commandes de biens durables ont reculé de 2,8% en juillet aux Etats-Unis après une baisse de 9,4% en juin. Elles étaient anticipées en repli de 3,8%.

A la clôture, l'euro progresse de 0,31% à 1,1656 dollar.