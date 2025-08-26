"La protection de nos compatriotes juifs est une priorité absolue", répond Macron à Netanyahu

Le président français Emmanuel Macron a adressé mardi une lettre au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en réponse aux critiques de ce dernier, qui affirme que l'appel à reconnaître l'Etat de Palestine "alimente le feu antisémite".

"La lutte contre l’antisémitisme ne saurait être un sujet d’instrumentalisation et ne peut nourrir aucun désaccord entre Israël et la France", a déclaré Emmanuel Macron dans une lettre publiée par Le Monde.

"La protection de nos compatriotes juifs contre la montée de l’antisémitisme est, depuis le premier jour, une priorité absolue de mon action", a ajouté le chef de l'Etat.

Benjamin Netanyahu avait adressé lundi 19 août une lettre à Emmanuel Macron, d'abord publiée dans la presse, dénonçant une "montée alarmante de l'antisémitisme en France" et "le manque d'actions décisives de (son) gouvernement pour y faire face".

L'Elysée avait alors déclaré dans un communiqué que "l’analyse selon laquelle la décision de la France de reconnaître l’Etat de Palestine dès septembre expliquerait la montée des violences antisémites en France est erronée, abjecte et ne demeurera pas sans réponse".

Emmanuel Macron indique notamment dans sa lettre avoir endossé "la définition de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) qui condamne l’antisionisme comme un antisémitisme".

Cette définition, ajoute-t-il, "ne saurait dédouaner Israël des politiques qu’elle mène aujourd’hui à Gaza et dans le reste des territoires palestiniens".

"Notre détermination à ce que le peuple palestinien dispose d’un Etat est ancrée dans notre conviction qu’une paix durable est essentielle à la sécurité de l’Etat d’Israël", a ajouté le chef de l'Etat.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Camille Raynaud)