L'Europe boursière dans l'attente du rapport sur l'emploi US

(AOF) - Les marchés européens évoluent en territoire positif dans l'attente de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain en août en début d'après-midi. Cette statistique sera particulièrement surveillée en amont de la prochaine décision de la Fed, le 17 septembre. En Allemagne, les commandes à l'industrie ont connu une baisse surprise en juillet. Côté valeurs, Safran est bien orienté, le groupe envisageant de céder une partie de ses activités d'équipements pour cabines, selon le FT. Vers midi, le CAC 40 glane 0,13% à 7709 points et l'EuroStoxx 50 progresse de 0,15% à 5354 points.

En Europe, Orsted (+1,51% à 200 couronnes danoises) progresse à Copenhague alors que l'entreprise danoise du secteur énergétique a abaissé sa prévision d'Ebitda ajusté sur l'exercice 2025. Il est attendu entre 24 et 27 milliards de couronnes danoises, contre une fourchette précédente de 25 à 28 milliards. Cette décision s'explique par " les vitesses inférieures à la normale de l'éolien offshore dans le portefeuille offshore, qui a eu un impact négatif sur l'Ebitda d'environ 1,2 milliard de couronnes danoises par rapport aux vitesses normalisées du vent au cours de l'année 2025 ", explique le groupe.

Safran (+1,21% à 284,30 euros) affiche une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après des informations rapportées ce vendredi par le Financial Times, citant trois sources proches du dossier. L'équipementier aéronautique réfléchirait à céder une partie de ses activités dans l’aménagement intérieur d’avions (Safran Cabin). Cependant, l'activité de fabrication de sièges de cabines (Safran Seats), qui fait partie de cette division, ne serait pas concernée par cette potentielle vente. Selon le quotidien financier britannique, l'opération pourrait être valorisée à 1,5 milliard d'euros.

Stef (-3,84% à 125,20 euros) a enregistré un résultat net part du groupe au premier semestre qui s'est replié de 76,7% à 15,8 millions d'euros. Le free cash flow est toujours négatif à 24,5 millions d'euros contre - 94,5 millions d'euros au premier semestre 2024.Le résultat opérationnel a reculé de 47,6% à 55,9 millions d'euros sur cette période.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont reculé de 2,9% en juillet contre une hausse de 0,5% attendue. Elles étaient en baisse de 0,2% en juin.

En juillet, le solde commercial de la France s’améliore (+0,2 milliard d’euros) pour s’établir à -6,5 milliards d’euros, indique l'Insee ce vendredi. Sur le mois, les importations augmentent de 0,3 milliard d’euros pour atteindre 57,7 milliards d’euros. Les exportations progressent de 0,5 milliard d’euros et s’établissent à 51,2 milliards d’euros.

Au cours du deuxième trimestre, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du premier trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi pour août sera communiqué à 14h30.

A la mi-séance, l'euro progresse de 0,35% à 1,1684 dollar.