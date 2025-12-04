L'Europe boursière clôture en hausse avant l'inflation américaine

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse cette séance de jeudi, soutenues par l'optimisme liée à une probable baisse des taux de 25 points de base de la Fed à l'issue de sa réunion du 10 décembre prochain. Enregistrant une deuxième séance de suite dans le vert, le CAC 40 a gagné 0,43%, repassant au-dessus de la barre des 8100 points : 8122,03 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,49%, à 5722,40 points. A Wall Street, après les chiffres sans éclat sur l'emploi privé aux Etats-Unis pour le mois de novembre, les indices évoluent autour de l'équilibre.

Le Dow Jones cède 0,06% vers 17h45.

Selon l'enquête ADP publié la veille, 32 000 postes ont été détruits le mois dernier alors que les analystes tablaient sur 5 000 créations. Ces données renforcent la probabilité d'une réduction des taux de la Fed la semaine prochaine.

Taux : le verdict de la Fed approche

Hier, les marchés américains ont clôturé en territoire positif, les investisseurs ayant été rassurés par un probable assouplissement monétaire de la Fed. "La réunion de la Fed des 9 et 10 décembre 2025 s'annonce serrée au sein d'un FOMC profondément divisé. Dans l'ensemble, nous prévoyons une baisse de 25 points de base avec un vote divisé. Cette tendance accommodante sera motivée par les risques baissiers persistants sur le marché du travail et les signes de fragilité de la consommation", a expliqué Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI, à ce sujet.

En parlant de réduction des taux, Donald Trump souhaite nommer à la tête de la Fed quelqu'un qui soit prêt à les baisser, comme l'affirme Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBP AM. Le président américain a déclaré ce week-end avoir identifié le candidat pour devenir le nouveau président de la Fed sans citer de nom et donc remplacer Jerome Powell. L'heureux élu sera nommé début 2026.

"Parmi les cinq candidats potentiels, la rumeur insistante est que Kevin Hassett a été choisi. Il s'agit d'un proche collaborateur du président, nommé au début de la présidence à la tête du Conseil économique national. Hassett, dans les nombreuses interviews qu'il a données récemment, a insisté sur l'indépendance de la Fed. Néanmoins, sa grande proximité avec le président suscite une certaine méfiance", explique Sebastian Paris Horvitz.

Aux Etats-Unis, d'ailleurs, les investisseurs prendront connaissance, demain à 16h, de l'indice des prix à la consommation des ménages du mois de septembre. Cette mesure privilégiée par la Fed orientera la décision de la Fed sur ses taux directeurs.

En attendant, les chiffres sur les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux Etats-Unis ont été publiés cet après-midi. Elles se sont élevées à 191 000 unités selon des données provisoires, alors que les analystes redoutaient un chiffre nettement plus important, autour de 219 000. Ces 191 000 nouvelles demandes correspondent au niveau le plus bas enregistré depuis le 24 septembre 2022 pour des données préliminaires.

L'automobile se distingue

Au chapitre des valeurs, celles du secteur automobile européen ont grimpé. Renault a fini en tête du CAC 40. Au sein de l'indice phare parisien, Stellantis s'est également illustré. Elles progressent au lendemain des annonces de Donald Trump. Le président américain va alléger la réglementation sur la consommation de carburant et les émissions des véhicules, qui avait été renforcée par son prédécesseur Joe Biden. Il affirme que cela baisserait leur prix d'achat.

De plus, ces valeurs évoluent en territoire positif à la faveur de commentaires encourageants des analystes de Bank of America concernant les perspectives du secteur à l'approche de l'année 2026. Ils s'attendent à ce que la pression réglementaire qui s'exerce sur la filière retombe notamment sur la régulation européenne sur les émissions de CO2 de véhicules. La recommandation de Renault a été rehaussée.

En outre, Eramet a annoncé le lancement d'un programme intitulé "ReSolution" en vue d'améliorer sa rentabilité. Le groupe minier vise une augmentation de 130-170 millions d'euros d'ici deux ans de son Ebitda.

Pierre et Vacances a bondi à la faveur de ses solides résultats annuels sur l'exercice 2024/2025 et de ses perspectives favorables sur le prochain exercice.