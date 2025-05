L’Europe boursière brille après des éclaircies sur le front commercial

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en hausse la dernière séance de la semaine, rassurés par l’accord commercial entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni et l’espoir d’une détente plus globale sur le front de la guerre douanière. Enregistrant une deuxième séance de suite dans le vert, le CAC 40 a gagné 0,64% à 7743,75 points, mais aura reculé de 0,34% sur l’ensemble de la semaine. De son côté, le Dax a aussi signé une deuxième séance consécutive en territoire positif, signant ce vendredi matin, dans les premiers échanges, un nouveau record dépassant les 23 500 points.

A Wall Street, les indices évoluent dans le rouge. Le Dow Jones perd 0,17% vers 17h45.

Hier, les États-Unis et le Royaume-Uni ont officialisé un accord de réduction des droits de douane sur certains produits, une première depuis que le président américain Donald Trump a déclenché une guerre commerciale mondiale avec ses taxes douanières.

Cet accord permettra à Londres de s'ouvrir davantage aux produits américains, pour "plusieurs milliards de dollars", "en particulier pour le boeuf américain, l'éthanol et quasiment tous les produits que produisent nos chers agriculteurs", a affirmé le locataire de la Maison Blanche.

En outre, les droits de douane américains sont réduits à 10% pour les automobiles britanniques dans la limite de 100 000 véhicules par an. Ils atteignaient 27,5% avec les surtaxes imposées par Donald Trump.

"L'accord avec le Royaume-Uni est total et complet, il cimentera la relation entre les États-Unis et le Royaume-Uni pour de nombreuses années”, a écrit Trump sur son réseau TruthSocial. "En raison de notre longue histoire et de notre fidélité, c'est un grand honneur d'avoir le Royaume-Uni comme notre première annonce. Beaucoup d'autres accords, qui sont à des stades sérieux de négociation, suivront!", a-t-il précisé.

Optimisme en vue entre Américains et Chinois ?

Outre cet accord entre Washington et Londres, la Chine négociera dès demain avec les Etats-Unis à Genève en Suisse.

Secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent a déclaré à la chaîne de télévision Fox News que les deux pays tiendraient des réunions samedi et dimanche afin de jeter les bases de futures négociations. "Nous nous mettrons d'accord sur ce dont nous allons parler. J'ai le sentiment qu'il s'agira d'une désescalade, et non d'un grand accord commercial", a-t-il souligné.

Dans ce contexte, cette semaine a aussi été marquée par les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et de la Fed.

Hier, la banque centrale britannique a opté pour une nouvelle baisse de 25 points de base de son taux directeur le ramenant à 4,25%. "L'incertitude entourant les politiques commerciales mondiales s'est intensifiée depuis l'imposition de droits de douane par les États-Unis et les mesures prises en réponse par certains de ses partenaires commerciaux. Les marchés financiers ont ensuite connu une certaine volatilité et les taux directeurs implicites du marché ont baissé. Les perspectives de croissance mondiale se sont affaiblies en raison de cette incertitude et des nouvelles annonces de tarifs douaniers, même si les impacts négatifs sur la croissance et l'inflation au Royaume-Uni devraient être moindres", a estimé la BoE.

De son côté, au terme de sa réunion de deux jours, la Fed a, comme prévu, maintenu mercredi ses taux dans une fourchette de 4,25% à 4,50%.

Lors de la conférence de presse qui a suivi l'annonce de cette décision, Jerome Powell a mis en évidence le degré d'incertitude exceptionnellement élevé liés à la politique douanière des Etats-Unis : " Si les fortes hausses tarifaires annoncées se maintiennent, elles risquent de provoquer une hausse de l'inflation, un ralentissement de la croissance économique et une hausse du chômage. Les effets inflationnistes pourraient être de courte durée. Il est également possible que ces effets soient plus persistants ", a précisé le patron de la Fed.

" Pour Powell, la forte hausse des droits de douane devrait pousser l'inflation à la hausse et affaiblir l'économie mais cela ne se voit pas encore dans les chiffres. La conséquence est que la Fed peut se permettre de prendre son temps pour modifier sa politique de taux ", a réagi Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.

Côté valeurs, Société Générale a été sous pression ce vendredi avant de terminer dans le vert. La banque a fait l'objet d'une dégradation de recommandation de UBS sur le titre, passant de "Neutre" contre "Acheter" auparavant.