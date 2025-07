L'Europe boursière bien orientée avant la BCE et après l'accord commercial avec le Japon

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en territoire positif, soulagés après l'accord commercial conclu entre les États-Unis et le Japon, alors que les négociations se poursuivent entre Washington et Bruxelles. La BCE livrera demain sa décision de politique monétaire. La saison des résultats d'entreprises s'intensifie en ce milieu de semaine. Dassault Aviation a fermé la marche de l'indice SBF 120 après des résultats mitigés au premier semestre. Le CAC 40 a progressé de 1,37% à 7850 points et l'EuroStoxx 50 de 1,02% à 5344 points.

À Paris, Dassault Aviation (-8,46% à 266 euros) a enregistré la plus forte baisse de l'indice SBF 120 au lendemain de la publication de résultats mitigés au premier semestre 2025. Si les résultats ont déçu, les objectifs ont été confirmés. " Les contextes militaires et budgétaires créent de l'incertitude sur l'activité et les résultats. En ce qui concerne les droits de douane, Dassault Aviation est en attente du résultat final des négociations entre les États-Unis et l'Europe dont l'issue impacterait notre activité Falcon ", explique le constructeur aéronautique.

En Europe, Unicredit (+3,63% à 60,19 euros) a affiché l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE MIB après avoir relevé ses objectifs annuels pour la deuxième fois de l'année et la rémunération de ses actionnaires. Cette bonne nouvelle intervient au lendemain de la décision de la banque italienne d'abandonner son offre sur sa concurrente italienne, Banco BPM, lancée en novembre dernier. L'action de cette dernière ferme la marche de l'indice milanais, perdant 1,84% à 10,135 euros. Unicredit a mis en cause le gouvernement italien, qui s'est opposé à l'opération en exerçant son " golden power ".

Stellantis (+8,96 %, à 8,59 euros), à l'instar de Renault et des équipementiers automobiles comme Valeo, Forvia ou OPmobility ont été soutenus par l'accord commercial signé entre les États-Unis et le Japon. Il prévoit des droits de douane de 15 % sur les importations, sur le sol américain, de véhicules et pièces détachées en provenance du Japon, contre 25 % actuellement. Beaucoup espèrent que l'Union européenne réussira à négocier le même type d'accord pour son industrie automobile.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les ventes de logements anciens aux États-Unis ont atteint 3,93 millions d'unités en rythme annuel en juin aux États-Unis. Elles sont inférieures aux attentes (4 millions d'unités) et à celles de mai : 4,04 millions.

En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -14,7 en juillet. Il est au-dessus des anticipations des économistes : -15. Il était ressorti à -15,3 en juin.

À la clôture, l'euro cède 0,20% à 1,1728 dollar.