L'Europe boursière bien en place avant la BCE

(AOF) - Les marchés européens sont bien orientés en amont de la décision de la BCE qui prévoit un nouveau repli des taux. Il s'agirait d'une huitième baisse depuis juin 2024 et la septième consécutive. Au chapitre des valeurs, EssilorLuxottica pointe en tête de l'indice phare de la place parisienne après avoir signé un accord pour acquérir l'un des principaux réseaux d'optique en Malaisie.Les prix à la production en zone euro ont reculé plus fortement que prévu en avril. Vers midi, le CAC 40 s'adjuge 0,47% à 7841 points tandis que l'EuroStoxx 50 progresse de 0,44% à 5428 points.

En Europe, Dr Martens bondit de 19,02% à 71,35 pence après avoir fait état de ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2025. Le fabricant de chaussures a enregistré un bénéfice avant impôts ajusté de 34,1 millions de livres sterling, supérieur au consensus des analystes qui s'établissait à 30,6 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires du fabricant de bottes londonien a diminué de 10 % à 787,6 millions de livres, mais est resté "conforme aux prévisions... dans un contexte macroéconomique et de consommation difficile sur plusieurs de nos marchés clés".

A Paris, Eutelsat continue de faire les gros titres à la Bourse de Paris. Aujourd'hui, l'action de l'opérateur de satellites chute de 14,92%, à 2,965 euros, car son actionnaire sud coréen Hanwha Systems, va céder sa participation d'environ 5,4%. Les actions sont proposées à 3 euros l'unité, selon une feuille de conditions établie par Citi, le teneur de livre, rapporte Reuters. Ce prix représente une décote de 13,9% par rapport au cours de clôture de mercredi soir.

EssilorLuxottica (+2,30% à 249,50 euros) a annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir l'une des principales chaines d'optique en Malaisie, qui opère 90 magasins sous les bannières A-Look, Seen et OWL. Avec l'acquisition de ces chaines omnicanales et multimarques renommées, EssilorLuxottica vise à compléter son empreinte en Malaisie, où le groupe est présent de longue date au travers de ses activités de vente aux professionnels de la vue et de vente directe aux consommateurs. La transaction devrait être finalisée d'ici fin juin 2025, sous réserve des conditions usuelles de clôture.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont augmenté en avril de 0,6% alors qu'elles étaient anticipées en recul de 1,5%. Elles avaient progressé de 3,4% en mars.

Les prix à la production en zone euro ont diminué de 2,2% d'un mois sur l'autre en avril, après une baisse de 1,7% (révisé) en mars. Les analystes tablaient sur un repli des prix de 1,8%.

La décision de politique monétaire de la BCE sera rendue à 14h15.

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, celles sur la balance commerciale en avril et celles de la productivité et coût unitaire du travail au premier trimestre seront publiées à 14h30.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront connues à 16h30.

A la mi-séance, l'euro est stable à 1,1418 dollar.