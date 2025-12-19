L'Europe boursière au calme ; emeis en vedette

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent en timide hausse sur fond de faibles volumes. Cette nuit, la Banque du Japon a relevé, comme attendu, son principal taux directeur de 25 points de base à 0,75%, au plus haut niveau depuis 1995. Côté statistiques, les ventes au détail au Royaume-Uni son ressorties sous les attentes à l'instar des prix à la production en Allemagne. Au chapitre des valeurs, emeis est particulièrement recherché à Paris à l'inverse de Kering. Vers midi, le CAC 40 est stable à 8150 points et l'EuroStoxx 50 glane 0,03% à 5743 points.

A Francfort, Puma (-1,03% à 23 euros) et Adidas (-0,39% à 166,40 euros) reculent dans le sillage des prévisions de Nike. Au deuxième trimestre, la firme américaine a pourtant signé une performance solide, dégageant un bpa de 53 cents contre 38 cents attendu. Le chiffre d'affaires atteint 12,43 milliards de dollars, là où le consensus visait 12,22 milliards. Mais les ventes en Chine ont reculé pour le sixième trimestre consécutif, chutant de 17%. Aussi, la marge brute a reculé de 300 points de base en raison des droits de douane.

A Paris, emeis (+5,51%, à 13,22 euros) est particulièrement recherché à la Bourse de Paris. La société a finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 milliards de dollars, sur la base des accords de principe annoncés le 10 novembre dernier. La maturité moyenne de ces nouveaux financements est de 5,5 ans, avec une marge moyenne sur l’Euribor de 247 points de base.

Lhyfe (+2,18%, à 2,81 euros) progresse après avoir confirmé ce vendredi le doublement de son chiffre d'affaires en 2025 qui s'élèvera à environ 10 millions d'euros. Selon Invest Securities, il serait légèrement inférieur au consensus : 10,6 millions d'euros. De son côté, Portzamparc rappelle que début octobre le groupe avait abaissé ses ambitions 2025 en visant un doublement des revenus contre un triplement initialement, en raison de l'attentisme du secteur et des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En novembre 2025, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, rebondit (+0,4 % après -1,1 % en octobre), précise l'Insee ce vendredi. Les immatriculations de micro-entrepreneurs reprennent (+1,5 % après -2,5 %), les créations d’entreprises individuelles classiques sont quasi stables (-0,1 % après -2,7 %) et les créations de sociétés se replient (-2,0 % après +2,9 %).

Les prix à la production en Allemagne sont ressortis stables en novembre sur une base mensuelle contre une hausse de 0,1% attendue et + 0,1% le mois précédent. Sur un an, ils reculent de 2,3% après un consensus de -2,2% et une baisse de 1,8% en octobre.

En rythme mensuel, les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé de 0,1% en novembre alors qu'elles avaient baissé de 0,9% le mois précédent. Les économistes attendaient une hausse de 0,3%. Sur un an, elles ont progressé de 0,6% contre un consensus de +1,6%.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix PCE en octobre et les revenus des ménages en octobre seront communiqués à 14h30 avant les ventes de logements existants en novembre et l'indice Michigan de confiance des consommateurs en décembre à 16h00.

La confiance des consommateurs en décembre en zone euro sera dévoilée à 16h00.

A la mi-séance, l'euro cède 0,09% à 1,1716 dollar.