L'Europe boursière au beau fixe avant les banques centrales

(AOF) - Les marchés actions européens ont plutôt bien débuté la dernière semaine "pleine" de l'année avant la trêve des confiseurs. Le CAC 40 a progressé de 0,70% à 8124 points et l'EuroStoxx 50 de 0,67% à 5758 points. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices à Wall Street s'affichent en ordre dispersé avec un Nasdaq en décroissance de 0,14%, vers 17h45.

Les Bourses européennes ont rebondi ce lundi lors d'une séance assez calme en termes de statistiques.

Les investisseurs prendront connaissance ce jeudi de la décision de la BCE, la dernière de l'année mais aussi du verdict de la Banque d'Angleterre et de celui du Japon.

" Nous nous attendons à ce que la BCE maintienne le taux de la facilité de dépôt (DFR) inchangé à 2 % pour la quatrième fois consécutive", introduit Konstantin Veit.

Selon le gérant de portefeuille chez Pimco, l'inflation demeure proche de l'objectif et la croissance se montre résiliente. Ce qui plaide en faveur d'une inaction prolongée.

Cette semaine sera aussi animée par deux échéances majeures aux Etats-Unis : le rapport sur l'emploi de novembre, mardi, et l'inflation de novembre, jeudi.

Côté valeurs, Sanofi a terminé en queue de peloton du principal indice parisien après avoir prévenu d'un retard dans une décision de la FDA pour le tolébrutinib.

A l'inverse, Publicis a fini parmi les plus fortes hausses du classement, à la faveur d'une note favorable d'Oddo BHF.