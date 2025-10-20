L'Europe boursière attendue en hausse ; Kering au menu

(AOF) - Les marchés européens sont attendus dans le vert à l'ouverture de la première séance d'une semaine particulièrement riche, entre résultats d'entreprises et indicateurs clés, comme l'inflation US au programme de vendredi. Aux Etats-Unis, le shutdown se poursuit. Au chapitre commercial, Donald Trump a fait qu'il pourrait réduire les droits de douane sur les produits chinois à condition que Pékin fasse également "certaines choses" pour les États-Unis, notamment reprendre ses achats de soja. Kering a accepté de vendre sa division beauté à L'Oréal pour un montant de 4 milliards d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus a annoncé que l'Indien IndiGo a finalisé un engagement portant sur 30 appareils A350, transformant ainsi un protocole d'accord en commande ferme. Au total, la plus grande compagnie aérienne d'Inde a commandé 60 de ces avions. Avec cette augmentation de la commande, le groupe se prépare à pénétrer le marché international long-courrier et bénéficiera du rayon d'action important et de l'efficacité de l'A350 pour soutenir ses ambitions mondiales.

Kering

Kering et L’Oréal ont annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique de long terme dans la beauté et le bien-être de luxe. L'accord, comprenant la cession de Creed et l'établissement des licences de 50 ans pour les Maisons iconiques de Kering, s'élève à 4 milliards d'euros, payables en numéraire à la réalisation de l'opération, prévue pour le premier semestre 2026. L'Oréal versera également des redevances à Kering pour l'utilisation des marques sous licence.

Ramsay Générale de Santé

Ramsay Générale de Santé a publié des résultats annuels globalement positifs. Sur son exercice clos fin juin 2025, le chiffre d’affaires s’est élevé à 5,242 milliards d’euros, soit une croissance de 4,7%, ou de 2,7% en organique. L’activité en France a connu une progression de 5,9%, tandis que dans les pays nordiques, elle a augmenté de 2,2%. En parallèle, l’Ebitda du leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires a légèrement progressé de 1,7%, à 621,4 millions d’euros, tandis que le résultat opérationnel courant est passé de 184,2 à 187,4 millions d’euros.

We.Connect

We.Connect, spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques, a livré ses résultats du premier semestre, d'où ressort un résultat net de 6,3 millions d'euros, en hausse de 67,3% par rapport au premier semestre 2024. L'Ebitda s'affiche à 6,3 millions d'euros, en croissance de 2,9% et le chiffre d'affaires à 174,9 millions d'euros, en progression de 45,4%.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés en septembre sera publié à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,01% à 1,1661 dollar.

Vendredi à Paris

Après une ouverture en net repli, la Bourse de Paris a réussi à rattraper son retard grâce à une annonce faite par Donald Trump. Le président des Etats-Unis a indiqué qu’il rencontrerait son homologue chinois dans deux semaines. Avec cette déclaration, les tensions commerciales sino-américaines se sont apaisées, mais la tendance est restée fragile en raison des inquiétudes qui pèse sur deux banques régionales outre-Atlantique. Dans ces conditions, le CAC 40 a cédé 0,18%, à 8 174,20 points, signant un gain hebdomadaire de 3,24%, alors que le DAX a reculé de 1,76 %, à 23 845,41 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé sur une note positive. L'annonce d'une rencontre dans 15 jours entre les présidents américain et chinois a remonté le moral des investisseurs. Donald Trump a aussi déclaré que les menaces de droits de douane élevés sur les produits chinois n'étaient "pas soutenables". Les investisseurs s'inquiètent de la qualité du crédit des établissements régionaux, Zions Bancorp et Western Alliance Bancorp. Les titres de ces derniers se sont repris après leur chute de jeudi. Le Dow Jones a progressé de 0,52% à 46190 points et le Nasdaq de 0,52% à 22679 points.