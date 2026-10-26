L'Europe au rebond avant les banques centrales

Après deux replis consécutifs, les grands indices européens se reprennent ce matin. Après 1h30 de cotations, le CAC 40 s'affiche en hausse de 0,84%, à 7 849 points, le DAX 40 à Francfort avance de 0,83% et le FTSE 100 à Londres s'adjuge 0,44%.

Les places européennes se reprennent sous l'effet de quelques achats à bon compte, et les investisseurs saluent également la décision de Moody's de ne pas toucher à la note de crédit à long terme de la France. Vendredi soir, l'agence de notation a maintenu sa note, alors que beaucoup prévoyaient une dégradation. Elle reste pour l'instant un cran au-dessus de celle de Fitch et Standard & Poor's, mais reste assortie d'une perspective négative.

Dans ces conditions, le rendement de l'emprunt d'Etat à 10 ans français se détend légèrement. Il se situe actuellement à 4,98%, après avoir touché 5,15% jeudi dernier.

Autre facteur de soutien pour les places européennes, la légère décrue des cours du pétrole. A New York, le WTI cède 1,17%, à 100,85 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 0,87%, à 114,51 dollars.

Au niveau de la macro-économie, en Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires d'octobre a progressé plus que prévu en s'installant à 90,2 points, contre des attentes à 90 et un précédent à 89,9 points. Il est au plus haut depuis mai 2023.

Les investisseurs surveilleront à 13 h 30 l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago de septembre.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert (-0,03%) et se négocie contre 1,1214 dollar.

Le reste de la semaine sera dominé par la décision des trois plus importantes banques centrales. La Réserve fédérale américaine mercredi, la Banque centrale européenne jeudi et celle du Japon vendredi rendront leur verdict sur leur politique monétaire. Un statu quo est attendu.

Au programme également cette semaine, il y aura les résultats de Microsoft, Alphabet et Amazon, ainsi que ceux de SK Hynix et Samsung Electronics en Corée du Sud. Ils seront particulièrement surveillés, comme l'ensemble du secteur technologique.

En attendant, dans l'actualité des valeurs, au sein du CAC 40, Stellantis est particulièrement entouré et progresse de 3,32%.

De son côté, le secteur du luxe se reprend après avoir été particulièrement délaissé la semaine dernière. Hermès avance de 2,87%, ou encore LVMH qui grimpe de 1,19%.

La plus forte baisse de l'indice revient à Carrefour qui trébuche de 0,61%.

Au sein du SBF 120, GTT signe, de loin, le plus fort repli, et chute de 13,61% après avoir dévoilé un recul de son chiffre d'affaires de 4,9% sur les neuf premiers mois de l'année.

Mieux orienté, Nanobiotix, s'apprécie de 5,59%. La société a publié de nouvelles données cliniques encourageantes concernant son candidat thérapeutique JNJ-1900 (NBTXR3) dans le traitement du mélanome cutané avancé résistant aux immunothérapies.

Ailleurs en Europe, Genmab flambe de 13,20%. La société danoise a annoncé plusieurs avancées dans son portefeuille de traitements oncologiques.

Au Royaume-Uni, Plus500 s'apprécie de 4,22% après son point d'activité du troisième trimestre.

En Allemagne, Bayer grimpe de 3,29%, le groupe a dévoilé des données phases cliniques favorables pour son produit Darolutamide pour les patients atteints d'un cancer de la prostate à haut risque de récidive.