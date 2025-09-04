L'Europe attendue sur une note stable, l'accalmie sur l'obligataire apaise les esprits

Des données boursières sont affichées sur des tableaux numériques à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable jeudi à l'ouverture, alors que les investisseurs évaluent l'accalmie sur l'obligataire et les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) ce mois-ci.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait ouvrir presque inchangé (-0,01%) jeudi.

Les contrats à terme signalent une petite hausse de 0,03% pour le Dax à Francfort et de 0,09% pour le FTSE à Londres, tandis que le Stoxx 600 ouvrir sur un gain de 0,07%.

Les marchés retrouvent leur calme après avoir commencé le mois de septembre dans une ambiance morose, marquée par une vente massive d'obligations à long terme dans le monde entier, y compris en France, où le Premier ministre François Bayrou risque fortement d'être renversé par un vote de confiance lundi prochain dans un contexte de coupes budgétaires, ce qui a fait grimper le différentiel entre le Bund allemand et l'OAT française à plus de 80 pb.

Au Japon, également soumis à des tensions sur son marché obligataire en raison des incertitudes politiques, une adjudication d'obligations d'État japonaises à 30 ans s'est déroulée sans incident jeudi, ce qui contribue à l'apaisement général.

Les espoirs sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine aident aussi à la confiance.

Les paris sur une baisse des taux en septembre ont été renforcés après la publication, mercredi, des données sur les offres d'emploi inférieures aux prévisions. Jeudi, les données de l'enquête ADP sur l'emploi privé et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage constitueront un nouveau test sur l'économie américaine avant le rapport clé sur l'emploi prévu vendredi.

Le Livre beige de la Fed a par ailleurs brossé mercredi un tableau mitigé de la santé économique des États-Unis, ce qui semble souligner les inquiétudes des responsables de la politique monétaire. Les analystes d'ING ont qualifié le rapport de "plutôt sombre" et soulignent qu'il est "truffé d'avertissements sur les prix liés aux droits de douane".

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, avec le Nasdaq et le S&P 500 dans le vert alors qu'Alphabet (+9,14%) a bénéficié d'une décision de justice favorable dans le cadre d'un litige anticoncurrentiel et que les investisseurs se sont montrés optimistes sur les taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a cédé 0,06%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,51% et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,03%.

EN ASIE

L'indice Nikkei à Tokyo avance de 1,55% à 42.588,26 points, aidé par la tech dans le sillage de Wall Street la veille.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 1,16% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 1,76%, pénalisés par la prise de bénéfices sur les valeurs technologiques.

La Bourse de Hong Kong perd pour sa part 1,15%.

TAUX

Le marché obligataire reste plutôt calme, avec le rendement des Treasuries à dix ans en légère hausse à 4,2167%.

Au Japon, les rendements des taux longs se stabilisent après qu'une enchère d'obligations à 30 ans a enregistré un ratio de couverture des offres de 3,31. Bien que la demande ait été la plus faible depuis juin, le taux d'adhésion a été suffisant pour mettre fin, pour l'instant, à la vague d'inquiétude qui s'était emparée du marché obligataire.

Le rendement des obligations japonaises à 30 ans perd près de 3 pb à 3,26% après avoir atteint un niveau record de 3,28% plus tôt cette semaine.

CHANGES

Le dollar gagne 0,10% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro recule de 0,09% à 1,1650 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent encore jeudi après avoir perdu 2% lors de la séance précédente, alors que l'Opep+ devrait envisager une nouvelle augmentation de la production lors d'une réunion dimanche.

Le Brent perd 0,65% à 67,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,72% à 63,51 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 SEPTEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Ventes au détail juillet +2,4% +3,1%

- sur un an -0,2% +0,3%

USA 12h15 Emploi privé (enquête ADP) août 65.000 104.000

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 30 230.000 229.000

chômage août

USA 14h00 Indice ISM des services août 51,0 50,1

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)