L’Europe attendue en ordre dispersé dans l’attente de l’inflation américaine

(AOF) - Ce matin à l’ouverture, les places européennes sont attendues en ordre dispersé. Le DAX 40 en Allemagne est prévu dans le vert, alors que le CAC 40 devrait reculer d’environ 0,45 % selon les futurs sur indice. La séance du jour sera marquée par quelques indicateurs macro-écononomiques, mais principalement par les chiffres de l’inflation des États-Unis du mois de juillet, qui devraient avoir une influence sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Avant cela, les investisseurs devraient digérer le report de la hausse des droits de douane entre Washington et Pékin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eutelsat

Eutelsat et Nelco Limited, une société du groupe Tata et l'un des principaux fournisseurs de services de communication par satellite en Inde, ont signé un accord. Ce dernier prévoit la fourniture de services de connectivité en orbite basse OneWeb dans toute la région indienne. Dans le détail, OneWeb India Communications, l'entité locale d'exploitation d'Eutelsat, collaborera avec Nelco pour fournir aux clients à terre, en mer et dans les airs une connectivité LEO sécurisée et à faible latence.

Hexaom

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'Hexaom a reculé de 17,62 %, à 160,8 millions d'euros. Sur l'ensemble du semestre, le repli s'est élevé à 26,76 %, à 305,4 millions d'euros. Dans le détail, sur les six premiers mois de l'année, l'activité de Construction de maisons s'est affaissée de 34,38 %, à 236,3 millions d'euros, tandis que l'activité Rénovation a fléchi de 21,62 %, à 20,3 millions d'euros. En revanche, la division Promotion immobilière a connu une belle croissance de 65 %, à 40,6 millions d'euros.

SMCP

À la suite de la décision de la Haute Cour de Singapour du 4 juillet dernier, la participation de 15,5 % du capital de SMCP, qui avait été cédée en 2021 à Dynamic Treasure Group, a été restituée le 11 août 2025 à European Topsoho. Pour rappel, cette société a été placée en procédure de faillite en février 2023 et est actuellement administrée par un curateur sous la supervision de la justice luxembourgeoise.

Valneva

Valneva a dévoilé ses comptes semestriels marqués par un chiffre d'affaires en hausse de 37,8 %, à 97,6 millions d'euros. Parallèlement, les ventes de produits ont enregistré une croissance de 33,3 %, à 91 millions d'euros. En revanche, l'Ebitda ajusté s'est installé à - 6 millions d'euros, contre +56,2 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, le résultat net est passé d'un bénéfice de 34 millions d'euros, à une perte de 20,8 millions d'euros. La dégradation de l'Ebitda ajusté et du résultat net est due à un effet de base défavorable.

Les chiffres macroéconomiques

En Europe, les investisseurs surveilleront à 11h en Allemagne , l'indice Zew du sentiment économique tel qu'il est perçu par les analystes et les investisseurs d'août. Au même moment, il y aura ce même indicateur mais pour l'ensemble de la zone euro .

Enfin, aux États-Unis à 14h, ce sera le grand rendez-vous de la semaine avec la publication de l'inflation de juillet.

Sur le marché des devises, l'euro est stable face au billet vert et se négocie contre 1,1615 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé. La date limite fixée par les États-Unis expire demain concernant les taxes douanières sur les produits chinois. Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine en Alaska le 15 août prochain, pour négocier " une paix durable en Ukraine ". Suite à cette annonce, les valeurs du secteur de la défense en Europe ont reculé. Les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres sur l'inflation américaine du mois de juillet. Le CAC 40 a perdu 0,57% à 7698 points et le FTSE 100 a gagné 0,37% à 9129 points.

Hier à Wall Street

Les grands indices américains ont terminé la séance dans le rouge malgré le report de 90 jours de l’entrée en vigueur d’une hausse des droits de douane de plus de 100 % entre la Chine et les États-Unis. Les deux pays ont donc décidé de se laisser plus de temps pour trouver un accord commercial. Les investisseurs ont toutefois fait preuve de prudence avant la publication, en début d’après-midi, des chiffres de l’inflation américaine de juillet. Le Dow Jones a reculé de 0,45 %, à 43 975,09 points, le Nasdaq a cédé 0,30 %, à 21 385,40 points et le S&P 500 a perdu 0,25 %, à 6 373,45 points.