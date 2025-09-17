L'Europe attendue dans le vert, compte à rebours pour la Fed

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture, avec les yeux rivés sur la Réserve fédérale américaine (Fed), qui doit annoncer plus tard sa première baisse des taux de 2025 et donner des indications sur d'éventuelles réductions supplémentaires.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,16% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,24% pour le Dax à Francfort et de 0,09% pour le FTSE à Londres. Le Stoxx 600 devrait entamer la séance sur un gain de 0,18%.

Les opérateurs sont presque certains que la banque centrale américaine réduira mercredi son taux directeur 25 points de base pour le ramener dans une fourchette comprise entre 4% et 4,25%, et prévoient même qu'elle ira plus loin et assouplira sa politique monétaire de près de 150 points de base d'ici la fin de l'année prochaine.

Tous les regards seront donc tournés vers les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, ainsi que vers le "dot plot" des projections économiques de la banque centrale, les investisseurs étant à la recherche d'une position accommodante de la part de l'institution, qui a maintenu les coûts d'emprunt inchangés depuis janvier en raison de l'incertitude commerciale.

Une série de données peu encourageantes sur le marché du travail - que ni les chiffres de l'inflation encore élevée n'ont réussi à reléguer au second plan - a toutefois renforcé depuis l'été les paris sur une baisse des taux, propulsant les actions et l'or à des niveaux record, au détriment des bons du Trésor américain et du dollar, qui stagne à son plus bas niveau depuis quatre ans face à l'euro.

"Les marchés mettent en fait la Fed au défi d'aller au-delà de ses promesses en matière de politique accommodante", dit Dilin Wu, stratège chez Pepperstone.

Outre la Fed, la Banque du Canada devrait également réduire ses taux mercredi afin de faire face à l'affaiblissement du marché du travail et aux tensions commerciales.

En Europe, où les marchés ont freiné leurs paris sur une prochaine baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) après huit réductions des coûts d'emprunt depuis juin 2024 et deux pauses en juillet et septembre, les investisseurs seront attentifs mercredi aux chiffres de l'inflation britannique prévue à 06h00 GMT et de la zone euro, à 09h00 GMT.

LES VALEURS A SUIVRE : [L5N3V315P]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi alors que la prudence s'est installée sur les marchés dans l'attente d'une décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur une baisse des taux.

L'indice Dow Jones a cédé 0,27%, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,13% et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,07%.

EN ASIE

A Tokyo, l'indice Nikkei recule de 0,12% à 44.846,40 points au cours d'une séance volatile avant la décision de la Fed.

Les exportations japonaises ont par ailleurs reculé pour le quatrième mois consécutif en août, selon les données publiées mercredi par le gouvernement, les droits de douane imposés par les États-Unis ayant impacté notamment les secteurs automobile et manufacturier.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,31% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,45%.

La Bourse de Hong Kong prend pour sa part 1,41%, soutenue par les valeurs technologiques, alors que la confiance dans les capacités de la Chine en matière d'intelligence artificielle et les signes de progrès dans un accord sur TikTok avec les Etats-Unis stimulent l'appétit pour les actifs à risque.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans recule légèrement à 4,0240%, tout comme celui de l'obligation à deux ans, qui ressort à 3,5072%, avant la décision de la Fed.

CHANGES

Le dollar américain stagne mercredi près de son plus bas niveau depuis quatre ans face à l'euro et à son plus bas niveau depuis un mois face au yen.

Le billet vert perd 0,07% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,07% à 1,1858 dollar.

La livre sterling perd pour sa part 0,01% face au dollar et avance de 0,15% face à l'euro avant la publication des données sur l'inflation britannique et la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, prévue jeudi.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent légèrement mercredi après avoir augmenté de plus de 1% la veille en raison des craintes sur l'offre liées aux attaques de drones ukrainiens sur le secteur pétrolier russe.

Le Brent abandonne 0,16% à 68,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,12% à 64,44 dollars.

L'opérateur russe d'oléoducs Transneft a averti les producteurs pétroliers qu'ils pourraient être contraints de réduire leur production à la suite des attaques de drones ukrainiens contre des ports d'exportation et des raffineries, ont déclaré mardi trois sources au sein du secteur.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 06h00 Indice des prix à la août

consommation

- sur un mois 0,3% 0,1%

- sur un an 3,8% 3,8%

EZ 09h00 Indice des prix à la août

consommation (définitif)

- sur un mois 0,2% 0,0%*

- sur un an 2,1% 2,1%*

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)