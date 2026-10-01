L'Europe à la peine, Wall Street reste sereine

Les marchés américains devraient résister au petit mouvement de déprime qui s'est saisi des places européennes (-0,8% à Londres, -0,5% à Paris, stable à Francfort). Le Nasdaq 100 est en effet attendu en hausse de 0,6% à l'ouverture, suivi par le S&P 500 et le Dow Jones ( 0,4%).

Alors que les marchés européens vacillent face à des taux qui continuent de grimper, Wall Street semble faire fi de la tension sur le compartiment obligataire : les T-Bonds à 10 ans se traitent pourtant autour de 5,3-5,35%, un niveau inexploré depuis 2002. Outre l'endettement de Washington, c'est aussi la résilience de l'économie américaine qui contribue à pousser les taux longs.

"Ces tensions sur le marché obligataire pourraient aussi devenir plus fréquentes à l'avenir en raison de cette concurrence croissante entre dette publique et dette privée", note Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. L'expert rappelle en effet que les hyperscalers américains ont déjà émis environ 220 milliards de dollars d'obligations sur les douze derniers mois.

Et "le mouvement pourrait encore s'accélérer : les grandes entreprises technologiques américaines pourraient émettre environ 420 milliards de dollars de dette en 2027", ajoute-t-il.

Un cocktail taux-inflation sous surveillance

Néanmoins, la révision à la baisse des données américaines d'inflation PCE a tempéré les spéculations sur une hausse des taux de la Fed ce mois-ci. L'inflation est ressortie à 3,4% en août, en rythme annuel, contre 3,7% attendus. Selon les économistes de Deutsche Bank, ces données réduisent en effet l'urgence pour la Fed d'agir dès octobre. La probabilité d'une action de la banque centrale ce mois-ci n'est d'ailleurs plus que de 37%, selon l'outil FedWatch du CME. En revanche, les spécialistes de Deutsche Bank continuent d'anticiper une hausse de taux en décembre en raison de l'inflation persistante.

Les tensions inflationnistes sont également alimentées par la hausse des cours de l'or noir, avec un WTI qui atteint 92 USD le baril ( 2,3%) et un Brent à 100,3 USD ( 2,5%). Dans ce contexte, "nous prévoyons que les principales banques centrales poursuivront le resserrement de leur politique monétaire, mais dans une moindre mesure que ce que les marchés anticipent actuellement", estime Vincent Mortier, directeur des gestions d'Amundi.

"Leurs orientations politiques restent fortement tributaires des données économiques, dans un contexte de risques inflationnistes liés à la guerre", ajoute-t-il.

À ce titre, les intervenants ont pu prendre connaissance, à 14h30, des inscriptions hebdomadaires au chômage. Le Département du Travail des Etats-Unis en a comptabilisé 197 000 lors de la semaine du 21 septembre, en baisse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 197 000 à 198 000). A titre de comparaison, le consensus anticipait 200 000 nouvelles inscriptions.

Enfin, à 16 h, sera publié l'ISM manufacturier, attendu à 51,5 après 51,2 le mois précédent.

Les valeurs en mouvement

Accenture est attendu en forte progression à l'ouverture (environ 16%) à la suite d'une publication trimestrielle reflétant une fin d'exercice en beauté, avec un BPA meilleur que prévu et des objectifs optimistes pour son exercice 2026-2027.

Micron Technology prévoit un chiffre d'affaires de 61,5 milliards de dollars pour son premier trimestre, avec une marge de variation de 1,5 milliard, contre 57,02 milliards attendus par les analystes selon LSEG.

Eli Lilly a dévoilé des résultats encourageants pour son Foundayo dans le diabète de type 2 et la santé cardiovasculaire.

Lockheed Martin annonce que l'US Navy a doublé sa capacité à exploiter le système aérien sans pilote (UAS) MQ-25A Stingray avec la mise en service d'une 2e station de contrôle au sol.

Enfin, Alphabet a présenté Gemini 4 Argon, son nouveau modèle d'intelligence artificielle destiné à renforcer ses performances dans la programmation, la cybersécurité et les tâches professionnelles complexes.