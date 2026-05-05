“L'Europe a besoin de banques plus grandes pour rivaliser avec les États-Unis et la Chine”, déclare le président de l'Eurogroupe

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L'Union européenne a besoin que ses banques soient plus grandes pour pouvoir rivaliser avec leurs homologues aux États-Unis et en Chine, a déclaré mardi le président du groupe des ministres des Finances de la zone euro.

“Nous avons besoin de champions européens. Nous n'avons pas besoin de champions nationaux. Nous avons tous tendance à être plus protecteurs vis-à-vis de notre marché national, bien sûr”, a déclaré Kyriakos Pierrakakis devant la commission économique du Parlement européen.

Les fusions bancaires transfrontalières qui permettraient de créer de grandes institutions financières au sein de l'UE à 27 sont souvent entravées par la politique nationale, comme l'opposition de Berlin à l'offre de rachat de la Commerzbank CBKG.DE par l'italien UniCredit CRDI.MI .

“À moins que nous ne prenions conscience de la nécessité de renforcer les capacités des banques européennes au niveau européen, celles-ci ne seront pas en mesure de rivaliser avec leurs homologues américaines et chinoises”, a déclaré Pierrakakis.

La plus grande banque européenne en termes de capitalisation boursière, Banco Santander, est cinq fois plus petite que la plus grande banque des États-Unis, JPMorgan Chase JPM.N .

L'une des principales raisons pour lesquelles l'UE a besoin de banques plus grandes est le montant des investissements qu'elles doivent consacrer au développement technologique pour rester compétitives à une époque où les nouveaux instruments financiers numériques et les nouveaux marchés connaissent une croissance très rapide, a déclaré Pierrakakis.

“Essayons de nous projeter dans cinq ou dix ans. Si elles passent à côté des investissements technologiques que je viens de mentionner, elles ne feront plus partie de l’équation”, a-t-il déclaré.

Pierrakakis a également plaidé en faveur de la création d’un marché unique européen plus unifié pour les services financiers, avec un superviseur unique pour les acteurs du marché, une proposition avancée par la Commission européenne mais à laquelle s’opposent le Luxembourg et l’Irlande.

“Nous avons besoin d’une supervision centralisée sur nos marchés de capitaux… car… nous ne devrions pas faire la même chose 27 fois, et si nous faisons la même chose 27 fois, nous ne formons en réalité pas un marché de capitaux complet”, a-t-il déclaré.