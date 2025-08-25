L'euro vacille sur fond d'instabilité politique en France

(AOF) - L'euro cède du terrain face au dollar, reculant de 0,32% à 1,1683 dollar vers 17h30 ce lundi sur fond d'instabilité politique en France. Los de sa conférence de presse en milieu d'après-midi, François Bayrou a annoncé le 8 septembre prochain un vote de confiance à l'Assemblée nationale via l'article 49.1 de la Constitution qui, à l'instar de l'article 49.3, engage la responsabilité du gouvernement. Lors de son intervention, le locataire de Matignon a pointé le "risque du surendettement", estimant qu'il s'agit d'"un danger immédiat qui pèse sur nous".

Ces développements ont provoqué un écartement de l'écart entre le rendement du 10 ans allemand et celui de son homologue français, qui est une mesure du risque politique. Le Rassemblement national a d'ores et déjà annoncé qu'il ne votera pas la confiance.