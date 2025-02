L'euro toujours sous pression

(AOF) - La devise européenne a commencé cette semaine face au dollar comme elle avait terminé la précédente : en légère baisse. L'euro perd 0,18% à 1,0312 dollars. Le président américain Donald Trump va imposer dès ce lundi une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis. " Là encore, personne ne sait si et quand ces droits de douane entreront en vigueur. Entre demain et jamais, tout est possible. Il n'est donc pas encore opportun de se préparer aux conséquences des droits de douane annoncés ", a réagi Commerzbank.