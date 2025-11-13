 Aller au contenu principal
L'euro touche un plus haut depuis mai 2023 face à la livre sterling
information fournie par AOF 13/11/2025 à 16:51

(AOF) - Ce matin, le Royaume-Uni a dévoilé une croissance de son PIB de 0,1% au troisième trimestre, contre des attentes à +0,2%. Sur le seul mois de septembre, le produit intérieur brut s’est contracté de 0,1%, alors qu’il était attendu stable. La production industrielle britannique de septembre a reculé de 2%, très loin des estimations des analystes qui tablaient sur un repli de seulement 0,5%. Face à ces données, la devise britannique a cédé du terrain face à un panier d’autres devises.

L'euro en a ainsi profité pour se renforcer. S'il est quasi-stable face à la livre sterling autour de 17h, à 0,8822 livre sterling, dans la matinée, il a touché 0,8847 livre sterling, un niveau inédit depuis le début du mois de mai 2023.

Sur X, Mohamed A. El-Erian, économiste et conseiller d'Allianz, indique que la contraction de la croissance britannique en septembre" accentue encore les inquiétudes concernant les perspectives de croissance du pays, compliquant l'élaboration du budget de ce mois-ci, qui doit trouver un équilibre entre consolidation budgétaire et stratégie visant à stimuler la productivité et la croissance économique".

"Le ralentissement de la dynamique de croissance et la faiblesse du marché du travail encouragent les attentes du marché quant à un assouplissement plus actif de la Banque d'Angleterre, ce qui exerce une pression à la baisse sur les rendements britanniques et la livre sterling," explique pour sa part MUFG.

Devises
