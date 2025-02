L'euro sous pression : Donald Trump multiplie les hausses de droits de douanes

(AOF) - L'euro se replie de 0,75% à 1,0409 dollar, ce jeudi, vers 16h45. La monnaie unique est fragilisée par les précisions apportées cet après midi par Donald Trump sur les droits de douanes après sa communication brouillonne d’hier. Le président américain a indiqué les droits de douanes de 25% contre le Mexique et le Canada entrerait en vigueur le 4 mars, comme anticipé. Cette hausse avait été reportée au début du mois.

