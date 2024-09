L'euro sous pression après les bons chiffres d'inflation

(AOF) - En hausse ce matin, l'euro perd désormais 0,18% à 1,1146 dollar alors que les chiffres de l'inflation pour septembre confirment l'accélération à la baisse des pressions inflationnistes. Après la France et l'Espagne en fin de semaine dernière, l'Italie et l'Allemagne ont dévoilé une hausse plus faible que prévu des prix à la consommation le mois dernier. En données harmonisées, elle s'est élevée à 1,8% en Allemagne en septembre contre 2% en août et un consensus de 1,9%. Elle est ressortie sous 2% dans ce pays pour la première fois depuis février 2021.

" (... ) Les derniers développements renforcent notre confiance dans le fait que l'inflation reviendra à l'objectif en temps voulu " a déclaré cet après-midi Christine Lagarde devant le Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. " Nous en tiendrons compte lors de notre prochaine réunion de politique monétaire en octobre.