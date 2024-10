L'euro sous pression après le nouvel assouplissement monétaire de la BCE

(AOF) - La Banque centrale européenne a procédé à sa troisième baisse de taux de ce cycle et devrait continuer à le faire. Sur le marché des changes, l'euro recule de 0,33% à 1,0829 dollar après être tombé à 1,0811 dollars. Les taux d’intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal sont abaissés de 25 points de base à respectivement 3,25%, 3,40% et 3,65% à compter du 23 octobre 2024. "Les informations disponibles sur l'inflation confirment que le processus de désinflation est en bonne voie", a expliqué la BCE.

Elle a également justifié sa décision par la dégradation de la conjoncture : tous les composants des indices des directeurs d'achat pointent dans la même direction, à savoir un ralentissement.

"Nous pensons que la BCE procédera à une nouvelle réduction en décembre, et que la prévision d'un taux terminal à environ 1,85% pour la seconde moitié de l'année prochaine nous semble raisonnable", a réagi Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez Pimco.