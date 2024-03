L’euro se replie après trois semaines de hausse

(AOF) - Au plus haut depuis la mi-janvier vendredi dernier, l’euro a reculé de 0,5% à 1,08834 dollar cette semaine. La devise américaine s’est redressée à la suite de l’annonce mardi d’une inflation plus élevée que prévu en février aux Etats-Unis, suivie jeudi de prix à la production pour le même mois supérieurs aux attentes. Si les investisseurs anticipent toujours une baisse des taux de la Fed en juin, ils se méfient de plus en plus du risque qu’elle ne commence à qu'à agir au second semestre.