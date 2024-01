L'euro s'effrite face au dollar

(AOF) - Tandis que la Banque centrale européenne doit livrer ce jeudi ses décisions en matière de politique monétaire, l'euro cédait 0,10% à 1,0886 dollar, vers 17h15 ce lundi. "La confirmation d’une grande prudence de la part de la BCE devrait alimenter la correction obligataire en cours, même si le potentiel de hausse sur les taux long terme reste limité", estime Franck Dixmier, global CIO fixed income chez Allianz Global Investors. Les PMI pour la zone euro, mercredi, et l'inflation PCE américaine vendredi seront aussi particulièrement scrutés par les investisseurs.

