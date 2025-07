L'euro reste sous pression et s'installe sous 1,16 dollar

(AOF) - Après avoir déjà perdu plus de 1% lundi à la suite de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Europe, la devise européenne recule encore de 0,48% à 1,1536 dollar. " L'accord évite le pire scénario et empêche l'escalade de la guerre commerciale, mais la réaction initiale des marchés des changes suggère que les termes sont considérés comme asymétriques et déséquilibrés ", explique Société Générale. Les États-Unis ont clairement remporté la partie, soulignant la faiblesse de l'Europe.

Sur le plan technique, " le positionnement s'était orienté en faveur des positions longues sur l'euro, et le rebond du dollar est au moins en partie dû au dénouement de ces positions après la conclusion de l'accord " ajoute la banque française.

Pour la banque japonaise, MUFG, il est désormais clair que - pour l'instant du moins - l'attention des acteurs du marché des changes s'est détournée de l'incertitude commerciale pour se concentrer sur la résilience de l'économie américaine. Elle en a apporté une nouvelle preuve cet après-midi : la confiance des consommateurs mesurée par le Conference Board a progressé plus qu'anticipé en juillet. L'indice la mesurant est ressorti à 97,2 contre 95,9 attendus et après 95,2 en juin.

Les investisseurs attendent désormais l'enquête ADP sur l'emploi privé en juillet, mercredi, suivie le même jour de la décision de politique monétaire de la Fed et des commentaires de l'institution sur la situation économique. Le rapport officiel sur l'emploi sera publié vendredi.