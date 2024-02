L'euro recule nettement après les chiffres décevants de l'inflation américaine

(AOF) - La monnaie unique perd 0,62% à 1,07004 dollar, s'affaiblissant nettement à la suite de l'annonce d'une hausse des prix à la consommation plus forte que prévu aux Etats-Unis, le mois dernier. L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,1% en janvier en rythme annuel, contre un consensus de 2,9%, après 3,4% en décembre. L'inflation core, mesure excluant l'énergie et l'alimentation, s'est élevée à 3,9% en rythme annuel, à comparer avec 3,7% de consensus et 3,9% en décembre.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans américain gagne plus de 8 points de base à 4,27%, creusant l'écart avec son équivalent allemand, en hausse de près de 4 points de base à 2,40%.

La Fed risque de patienter plus longtemps que prévu avant de réduire ses taux.