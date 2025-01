L'euro quasi stable pour démarrer la semaine

(AOF) - L'euro s'effritait de 0,07% à 1,0496 dollar vers 17h30. Cette séance de lundi a été relativement calme au chapitre des statistiques. En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est meilleur qu'annoncé : à 85,1 en janvier, à comparer avec un consensus de 84,9 et 84,7 en décembre. Les investisseurs scruteront mercredi la décision de politique monétaire de la Fed avant celle de la BCE, jeudi.

