L'euro quasi stable après l'inflation

(Crédits photo : Adobe Stock - )

(AOF) - L'euro s'effrite de 0,11% à 1,0878 dollar, après la publication du taux d'inflation en zone euro. Celui-ci s'est établi à 2,6% en février contre 2,8% en janvier, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide pour la zone euro le 1er mars dernier. Un an auparavant, ce taux d'inflation était de 8,5%. En février, le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,8% contre 3,1% en janvier. Un an avant, il était de 9,9%. Les taux annuels les plus faibles ont été observés en Lettonie, au Danemark (0,6% chacunе) et en Italie (0,8%).

Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Roumanie (7,1%), en Croatie (4,8%) et en Estonie (4,4%).

Cette semaine est placée sous le signe des banques centrales : la Fed livrera son verdict mercredi précédée de la Banque du Japon et de la Banque d'Australie. Suivra notamment la décision de politique monétaire de la Banque du Royaume-Uni, jeudi.