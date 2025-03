L'euro prolonge sa tendance haussière

(AOF) - L'euro s'adjuge 0,41% à 1,092 dollar et s'apprête à signer une deuxième séance consécutive dans le vert. La devise européenne enregistre son niveau le plus élevé depuis début novembre alors que les investisseurs surveilleront de près demain plusieurs rendez-vous d'importance : le vote au Bundestag sur le vaste programme de dépenses annoncé par Berlin, un entretien entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur l'Ukraine et le début de la réunion de politique monétaire de la Fed.