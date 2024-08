L'euro prend la direction de 1,10 dollar

(AOF) - L'euro reculait de 0,40% à 1,1073 dollar, vers 16h15 ce jeudi. Les investisseurs ont pris connaissance des chiffres provisoires d'inflation en Allemagne pour le mois d'août. Son recul a été plus prononcé plus que prévu, atteignant les 2% tant désirés par la BCE (après 2,6% en juillet et contre un consensus de 2,3%). De quoi doper la probabilité que cette dernière réduise ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion en septembre. Demain, les données sur l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro seront particulièrement suivies.