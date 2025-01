L'euro flirte avec 1,02 dollar

(AOF) - La devise européenne prolonge sa tendance baissière et se rapproche de la parité. L'euro recule de 0,45% à 1,0196 dollar. Le rapport sur l'emploi meilleur que prévu publié vendredi aux Etats-Unis éloigne la perspective d’une nouvelle baisse des taux de la Fed. A l'instar de Bank of America, certains économistes jugent même qu'elle ne devrait plus assouplir sa politique monétaire. Le risque serait même qu'elle relève ses taux.

"Le marché des taux américains ne prévoit plus qu'une nouvelle baisse de 25 points de base de la part de la Fed, la prochaine baisse n'étant pas attendue avant le milieu de l'année", signale MUFG.