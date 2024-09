L'euro en territoire négatif après les PMI

" L'affaiblissement de la conjoncture dans la deuxième puissance économique de la région (France, ndlr) a fait chuter l'indice sous le seuil d'expansion, et les fortes baisses du volume global des nouvelles affaires et du volume des affaires en cours observées au cours du mois préfigurent de nouveaux ralentissements économiques dans les prochains mois " a pour sa part commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank ".

(AOF) - L'euro cède 0,28% à 1,1131 dollar alors que cette séance de lundi a été rythmée ce matin par les PMI du mois de septembre. "Les PMI de la zone euro ont tous surpris à la baisse, avec un PMI composite qui a plongé en territoire de contraction pour la première fois depuis mars 2024, notamment porté par la situation en Allemagne et en France", souligne Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.