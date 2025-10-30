L'euro en retrait après la séquence des banques centrales

(AOF) - L'euro cédait 0,26% à 1,1574 dollar vers 16h25 ce jeudi, moins de deux heures après le statu-quo prononcé par la BCE. Réuni exceptionnellement à Florence en lieu et place de Francfort, le Conseil des gouverneurs a décidé de laisser inchangés les trois taux d’intérêt directeurs de la BCE, jugeant que l'inflation reste proche de l’objectif de 2 % à moyen terme. "Les perspectives restent toutefois incertaines, en particulier en raison des différends commerciaux au niveau mondial et des tensions géopolitiques", a souligné un communiqué.

"Malgré les droits de douane imposés par les États-Unis, et malgré toutes les différentes sources d'incertitude, la zone euro continue d'afficher une certaine croissance", a déclaré Mark Wall, chef économiste Europe chez Deutsche Bank, à l'issue de la décision de politique monétaire de la BCE.

"Il n'est pas surprenant que la BCE ait décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés mais nous pensons toujours qu'elle devra les assouplir en décembre, puis à nouveau en février", considère Guy Stear, responsable stratégie marchés développés de Amundi Investment Institute.

Les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal resteront inchangés, à respectivement 2,00 %, 2,15 % et 2,40 %.

Hier soir, la Fed a, de son côté, baissé ses taux de 25 points de base comme c'était déjà les cas lors de la réunion de septembre, ce qui ramène les taux des fonds fédéraux dans la fourchette 3,75-4%. La réserve fédérale a par ailleurs annoncé mettre un terme à la réduction de son bilan à partir du 1er décembre.

Une fois le shutdown terminé et les données macro rétablies, Aberdeen anticipe que celles-ci soutiendront un nouvel assouplissement pour le mois de décembre.

Une prévision non partagée par Jerome Powell qui, lors de sa conférence de presse, a indiqué qu'une nouvelle baisse de taux en décembre est "loin" d'être acquise. "Si vous conduisez dans le brouillard, vous ralentissez," a-t-il indiqué, en référence au manque récent de données économiques pendant la fermeture actuelle du gouvernement.