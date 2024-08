L'euro en recul après les PMI

(AOF) - En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,2 en août contre un consensus de 50,1, a indiqué S&P Global. Il était de 50,2 en juillet. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,9 à 53,3 entre juillet et août. Il était attendu à 51,7. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 45,8 à 45,6 entre juillet et août. Il était anticipé à 45,7. Dans le sillage de ces données, l'euro reculait de 0,37% à 1,1105 dollar, vers 16h00.

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,7 en août contre un consensus de 49,1, a indiqué S&P Global. Il était de 49,1 en juillet.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,5 en août contre un consensus de 49,2. Il était de 49,1 en juillet.

"Les chiffres PMI de la zone euro pour le mois d'août affichent une hausse surprise, probablement due à l'engouement pour les Jeux olympiques de Paris. Toutefois, les fondamentaux sont incertains", commente Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

À première vue, ces chiffres semblent constituer une bonne surprise : l'activité dans la zone euro s'est redressée en août. Mais un examen plus approfondi des chiffres révèle que les fondamentaux sous-jacents pourraient être plus fragiles qu'il n'y paraît.

"L'élan provient en grande partie d'une poussée de l'activité des services en France, l'indice d'activité des entreprises ayant bondi de près de cinq points, ce qui est probablement lié aux Jeux olympiques de Paris. Mais cette dynamique française pourrait ne pas durer", observe Christophe Boucher.