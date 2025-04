L'euro en légère pression pour débuter la semaine

Les cambistes prendront en particulier connaissance des premières estimations de la croissance au premier trimestre des deux côtés de l'Atlantique et des chiffres du marché de l'emploi aux Etats-Unis.

(AOF) - L'euro perd 0,24% à 1,1382 dollars après avoir progressé au cours des deux dernières séances. Aucun développement notable n'est à signaler sur le front de la guerre commerciale. Ce week-end, la Chine a démenti l'existence de discussions avec les Etats-Unis et d’une conversation récente entre les présidents des 2 pays. Les évolutions sur le marché des changes dépendront également cette semaine des nombreuses données économiques attendues au cours des prochains jours.

