L'euro en léger recul face au dollar après le repli de l'indice PMI en zone euro

(AOF) - Sur le marché des changes, l'euro recule légèrement de 0,16% à 1,0906 dollar vers 17 heures après la publication de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en juin en zone euro. Selon le S&P Global, cet indice s’est replié de 44,8 en mai à 43,4 en juin. Il se maintient ainsi sous la barre du 50,0 pour un douzième mois consécutif, signalant en outre la plus forte détérioration de la conjoncture industrielle de la zone euro depuis mai 2020.

Les données de l'enquête mettent en évidence les plus faibles performances des fabricants depuis la vague initiale de Covid-19 (en début d'année 2020) dans de nombreuses économies de la zone euro.

La contraction du secteur manufacturier a en effet affiché son rythme le plus fort depuis plus de trois ans en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Irlande et aux Pays-Bas.

Seule la Grèce est allée à contre-courant de la tendance générale, enregistrant une expansion de son secteur industriel pour un cinquième mois consécutif.

La production manufacturière a diminué pour un troisième mois consécutif dans la zone euro en juin. Les données de l'enquête signalent en outre une forte contraction, celle-ci s'étant accélérée par rapport à mai et ayant affiché son rythme le plus soutenu depuis octobre 2022.

Les niveaux de production des entreprises manufacturières de la zone euro ont été tirés à la baisse par un net affaiblissement de la demande. Le volume global des nouvelles commandes a en effet fortement reculé au cours du mois, la baisse enregistrée en juin ayant été la plus forte depuis huit mois.

La demande en provenance de l'étranger a également diminué, les répondants ayant mentionné un recul de leurs ventes à l'export pour un seizième mois consécutif.