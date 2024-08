L'euro en forte hausse contre le dollar grâce aux chiffres américains de l'emploi

(AOF) - La devise européenne gagne 0,95% à 1,0894 dollar, galvanisée par les chiffres du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. Ils ont créé 114000 postes en juillet après alors que le consensus s'élevait à 176000. Les chiffres de mai et de juin ont de plus été révisés de 218000 à 216000 et de 206000 à 179000. Le taux de chômage a, lui, progressé à 4,3% alors qu'il était attendu stable à 4,1%. Le salaire horaire a affiché une croissance de 3,6% en rythme annuel, à comparer des attentes de 3,7%

Dans le sillage de ces statistiques, le rendement du 10 ans américain perd 11,4 points de base à 3,87% et celui du 2 ans, 19 points de base à 3,97%.

Les marchés attribuent désormais une probabilité de 61,5% à un assouplissement monétaire de 50 points de base la Fed en septembre, selon le CME FedWatch Tool. Le scénario d'une baisse de 25 points de base est associé à une probabilité de 38,5%.

"Compte tenu de ce réel ralentissement économique, difficile de dire combien de baisses attendues seront nécessaires pour stabiliser la détérioration des perspectives de résultats et des valorisations des actions", a réagi Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers. "Le marché s'aligne désormais sur les prévisions de la Réserve fédérale à la fin du deuxième trimestre, à savoir trois baisses de taux cette année".