L'euro en forme face au dollar

(AOF) - L'euro s'adjuge 0,37% à 1,16035 dollar vers 16h00 ce mardi au sein d'une séance particulièrement calme, jour férié oblige. L'indice Zew du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en zone euro est ressorti à 25 en novembre, ressortant supérieur au consensus de 23,5. Il s'était élevé à 22,7 en octobre. En Allemagne, l'indice Zew a déçu, ressortant à 38,5 en novembre, contre 41 attendu, après 39,3 en octobre.

Les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne pour le mois d'octobre.