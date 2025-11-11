 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 156,44
+1,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'euro en forme face au dollar
information fournie par AOF 11/11/2025 à 15:49

(AOF) - L'euro s'adjuge 0,37% à 1,16035 dollar vers 16h00 ce mardi au sein d'une séance particulièrement calme, jour férié oblige. L'indice Zew du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en zone euro est ressorti à 25 en novembre, ressortant supérieur au consensus de 23,5. Il s'était élevé à 22,7 en octobre. En Allemagne, l'indice Zew a déçu, ressortant à 38,5 en novembre, contre 41 attendu, après 39,3 en octobre.

Les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne pour le mois d'octobre.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank