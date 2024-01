L'euro en berne contre le dollar

(AOF) - L'euro perd 0,15% à 1,0864 dollar après être monté en séance à 1,0907 dollar. Les cambistes ont pris connaissance du compte-rendu du dernier comité politique monétaire de la BCE. Il en ressort que ses membres ont manifesté leur confiance dans le retour de l'inflation à sa cible de 2% mais ils estiment que les nombreux risques justifient des taux toujours restrictifs. La patience est donc de rigueur.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont tombées à un plus bas de 16 mois à 187000. Après la nette déception de l'indice manufacturier de la Fed de New York, mardi, son équivalent pour la Fed de Philadelphie a aussi déçu. Il est ressorti à -10,6 en janvier, un niveau inférieur au consensus de -7 et après -12,8 en décembre.