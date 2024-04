L'euro dispose d'un potentiel de baisse supplémentaire

"Si l'évaluation actualisée, par le Conseil des gouverneurs, des perspectives d'inflation, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la vigueur de la transmission de la politique monétaire devait encore renforcer sa confiance dans la convergence durable de l'inflation vers l'objectif, il serait opportun de réduire le caractère restrictif actuel de la politique monétaire", a indiqué l'institution.

(AOF) - La monnaie européenne perd 0,37% à 1,0701 dollar après avoir atteint 1,0757 aux environs de 15h30. L'euro a initialement rebondi à la suite de l'annonce de prix à la production plus faibles que prévu aux Etats-Unis en mars ; une rare bonne nouvelle sur le front de l'inflation américaine. Les prix à la production ont progressé de 2,1% en mars en rythme annuel alors qu'ils étaient anticipés en hausse de 2,2%. Ils étaient en hausse de 1,6% en février. Quelques minutes avant la publication de cette statistique, la BCE a, comme attendu, laissé inchangée sa politique monétaire.

