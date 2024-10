L'euro démarre la semaine sur une note de faiblesse

Sur le plan macroéconomique, cette semaine sera marquée par la publication du livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie, mercredi soir, et les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en octobre des 2 côtés de l'Atlantique, jeudi.

(AOF) - La devise européenne a accru ses pertes en fin de séance en Europe : elle recule de 0,33% à 1,0831 dollar. "Les chances de Donald Trump de redevenir président des États-Unis ont récemment augmenté. Ses propositions économiques sont susceptibles de déclencher une forte hausse du dollar, qui pourrait éclipser le marché du travail et la décision sur les taux d'intérêt", prévient Commerzbank aujourd'hui.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.